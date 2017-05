Birigüi, um bairro de contrastes

O bairro da Birigüi é um dos mais antigos da cidade e conta com mais de 50 anos de fundação. O bairro nasceu em torno de uma serraria e durante muitos anos se constituiu num bairro de trabalhadores.

Com a ocupação da parte mais alta do bairro por pessoas de maior poder aquisitivo, as construções de alto padrão ocupam boa parte do bairro. Esse contraste, segundo os moradores, tem provocado prejuízo à comunidade mais carente, que ocupa a região mais baixa, um pouco acima da avenida Presidente Médici.

A presidente da Associação de Moradores, Rosária Fátima da Silva Facirolle, diz que tem lutado junto aos poderes constituídos reivindicando a construção da sede própria da entidade para que a comunidade, tanto a mais simples quanto a mais abastada, tenha um local adequado para se reunir e poder realizar as ações sociais de interesse dos moradores.

Rosária diz que tem ido na Secretaria de Ação Social atrás de cursos de qualificação para as mulheres e moradores do bairro, mas não tem onde realizá-los. “Nós tínhamos um posto de saúde com médico e tudo, tínhamos uma sede, mas eles derrubaram tudo há uns 18 anos e não construíram mais. Agora porque o bairro tem uma parte dos moradores que é de classe alta, a prefeitura acha que o bairro é só de gente rica e não traz nada para a comunidade, como se a gente não precisasse. Mas, no período das campanhas eles vem aqui procurar os votos dos pobres, porque são a maioria. Nós temos uma área de uns 450m2 que é para construir a sede da associação. Agora nós estamos tentando marcar uma audiência com o prefeito Adilton Sachetti, para pedir a ele que construa a sede para a gente. Nós já temos um abaixo assinado, onde reunimos muitas assinaturas dos moradores reivindicando essa construção”, explica a presidente.

Prefeitura – A reportagem foi procurar a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo e o coordenador Eduardo Peres confirmou alguns investimentos no bairro, como a readequação da praça da Birigüi. Ali, a prefeitura está construindo dois quiosques, está realizando uma reforma geral nos pisos da praça, e a adequação dos pisos das quadras, além da construção de alambrados.

Segundo Eduardo, estão sendo investidos recursos da ordem de R$ 130 mil.

Além da quadra, o Governo do Estado está realizando a construção (término) do prédio da Santa Casa, onde está investindo cerca de R$ 1,5 milhão com gerência das obras por parte da prefeitura.

Na verdade, os moradores estão idealizando uma ação um pouco mais arrojada. Eles vão falar com o prefeito e vão procurar apoio da Câmara Municipal, para a construção da sede da associação.

Porque, além da Vila Birigüi, propriamente dita, a Associação de Moradores congrega outros bairros menores de trabalhadores que ficam no entorno da Birigüi, como: Vila Marinópolis, Jardim Esmeralda, Cohab Poupex, Vila Andréia e Vila São Luiz. Nesses logradouros, a maioria dos habitantes é constituída de trabalhadores e funcionários públicos.

ENQUETE

O que melhorou na Birigüi nos últimos tempos? O que ainda falta ser feito?

Miguelina Rezende, moradora há 25 anos na rua Teodomir, o Alcântara Gouveia, na Birigüi

Na minha opinião, o que eu acho que está mais precisando aqui é de segurança. Ladrão aqui nessa rua é toda hora é todo dia. Por causa desse pé de manga ai em frente, eles vêm com a desculpa de pegar manga e acabam entrando na casa da gente. Olha moço, parece conta de mentiroso, mas não é: os ladrões já entraram sete vezes na minha casa. Mas ainda tem outra coisa que os moradores também estão querendo que é a construção da sede da associação de moradores. A gente tinha uma aqui, mas derrubaram tudo.

Lívia Mendes Vieira, moradora há 52 anos na rua José Salmem, na Vila Birigüi

Não melhorou nada! Eles só fizeram essa construção do Maggi ai. A melhora que houve aqui foi essa. Não fizeram mais nada. Nós aqui da Birigui não temos um posto de saúde, não tem nada. Só porque tem a Santa Casa aqui no bairro eles acham que a gente não precisa de um Posto de Saúde. Mas se a gente precisar ir lá na Santa Casa tem que pagar, porque eles não fazem de graça, então tem que ir no PA. Chega lá no PA a gente espera até desanimar. E se precisar de um posto de saúde tem que ir lá na Vila São Francisco, ou no Jardim Guanabara. A segurança está cada vez pior. A lâmpada aqui em frente ficou queimada seis meses. Eles vieram trocaram, mas agora ela fica só piscando e não clareia nada. Mas a conta de iluminação pública, essa vem!

Ivone Fischer, moradora há 20 anos na rua José Salmem Hanze, na Birigüi

Aqui está precisando de segurança para nós, que não tem. E a limpeza dos terrenos baldios que estão sujos e onde acabam se escondendo os malandros. A nossa presidente Rosária, junto com os moradores, vem lutando para a construção da sede própria da associação para que a comunidade, principalmente a mais carente, tenha um local adequado para fazer as suas reuniões, ouvir palestras fazer cursos de qualificação e até festas da comunidade. Nós tínhamos um local aqui, com um postinho de saúde que tinha médico, assistente social e tudo, mas no governo do prefeito Fausto Faria eles derrubaram, ficaram de fazer outro e até hoje nada. Agora, por causa da parcela de moradores classe alta do bairro, a prefeitura acha que a gente não precisa de nada. E isso é um tremendo erro.

Adão Alves Pereira Junior, 19 anos de idade, morador há apenas um mês na rua 7 de Setembro na vila Birigui

Pelo pouco tempo que eu moro aqui, eu percebo que o bairro tem uma segurança boa, a infra estrutura é boa, não falta água, a energia está sempre correta, a segurança do bairro está sempre muito bem vigiada porque a gente vê a polícia passando por aqui constantemente, então eu acho que o bairro e muito bom para se morar. Olha a construção da sede vai ser importante porque a minha esposa está gestante em breve vai chegar o nosso filhinho e servirá tanto para o lazer dos moradores e crianças, como também, para as pessoas se atualizarem, fazendo cursos de qualificação essas coisas. Eu acho isso muito importante para todo mundo.

Leide Belém de Freitas, moradora há 30 anos na rua Pernambuco, na Birigüi

A gente vem sofrendo muito aqui pela falta de um posto de saúde, não tem farmácia, não tem açougue, não tem mercado que atenda as nossas necessidades. Tinha escola, eles derrubaram e disseram que iam construir outra, mas até agora nada. Eu soube que até já leiloaram o terreno. Quando chega o período das chuvas, a gente sofre com o aparecimento dos caramujos africanos que infestam tudo. É um perigo para a saúde que ninguém toma providência. Há pelo menos uns quatro anos, o meu marido recolhe várias latas diariamente de caramujo. A Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária vieram uma vez aqui e nunca mais voltaram. É preciso que os moradores limpem mais o terrenos baldios. A gente tinha um posto de saúde, tinha escola, eles derrubaram tudo e ficamos sem nada. Por causa da parte mais rica, que fica lá no alto do bairro, eles acham que a gente, parte mais pobre, não precisa de nada.

Benedita Landina Leite, costureira, moradora há 25 anos na rua Humaitá, na Vila Birigüi

Se houve alguma melhoria aqui, eu acho que foi o asfalto e a rede de águas pluviais. Eu também acho que o bairro está mais seguro, pelo menos aqui nessa parte. Mas a comunidade ainda recente o fechamento da escola Guerino Berton, aqui em frente. Eles ficaram de construir outra lá em cima no campo de futebol, mas parece que não deixaram. Agora já leiloaram o terreno. Os moradores vêm cobrando a construção da sede Associação de Moradores, para que se tenha um lugar adequado para reuniões, festas da comunidade e realizar cursos de preparação de mão de obra. Então, se for para isso, eu acho importante a construção.