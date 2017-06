Horóscopo – 13/05/2007

Áries: Muita harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental e amorosa está prevista para você hoje. Muito favorável também, aos negócios, as especulações e as novas empresas. Contatos pessoais bem sucedidos.

Touro: Não é um dia totalmente favorável para tratar de negócios. Mas muito bom para iniciar cursos e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática brevemente. Boa ou má, uma nova energia pode provocar mudanças, podendo ser na forma de um ganho inesperado.

Gêmeos: Poderá haver uma proposta de casamento, se você for solteiro. No mínimo, ocorrerá a necessidade de unir-se a pessoas para que você próprio viva melhor e se torne mais forte. Esta noite será ótima para contatos pessoais, desde que você saiba separar o trabalho dos outros assuntos.

Câncer: Deverá, neste dia, tomar uma atitude firme e auto-confiante quanto aos negócios e ser mais constantes em seus projetos e no trabalho. Êxito em jogos, sorteios e na loteria. Goste ou não, as pessoas estarão prestando mais atenção em você.

Leão: Dedicar-se à rotina é o melhor que pode fazer neste dia. Pense nos problemas como quem tenta solucionar um quebra-cabeças e encontrará a solução adequada. Terá uma idéia feliz a respeito dos seus próprios sentimentos.

Virgem: Viver em paz e sem perturbação será muito importante agora. Para que tudo isso aconteça, evite participar intrigas e rivalidades com quem quer que seja. Felicidade no amor e nas diversões. É possível que as suas opiniões causem um forte impacto sobre os outros.

Libra: Restrições materiais, que o afligiam bastante, poderão ser resolvidas. Desenvolvimento pleno de sua carreira profissional. Novas oportunidades se apresentarão. As coisas podem escapar ao seu controle. Procure ser firme e assuma uma posição bem clara diante das dificuldades.

Escorpião: Saiba o momento certo para expressar sua opinião e tenha especial cuidado para não ofender ninguém. O dia se apresentará tranqüilo ao trabalho, muitos negócios e ao trato com o sexo oposto. Não tenha medo e encare tudo de frente.

Sagitário: Uma sensação de bem estar e paz interior estará prevalecendo em sua vida. As possibilidades de encontrar soluções rápidas para seus problemas estarão favorecidas. Por outro lado, o sucesso profissional e amoroso será evidente.

Capricórnio: Início de uma relação amorosa mais intensa e feliz. Haverá oportunidade para se aproximar da pessoa amada. As atividades artísticas e educativas também estarão beneficamente estimuladas. Maior harmonia e felicidade no ambiente doméstico.

Aquário: Dia em que terá muita disposição mental e física para trabalhar nos negócios e para tratar de assuntos pessoais. As novas amizades estarão bastante favorecidas bem como o amor. Todavia, evite abusos. Tente prestar atenção as pessoas à sua volta. Cuidado com suas ações.

Peixes: Alguma prudência será bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de se perder em pequenos negócios. Influências benéficas. Pode tratar de assuntos importantes. Saúde, dinheiro e amor sob bons fluxos astrais.

